Dieser neue Chip sei fähig, ein großes Sprachmodell 50 Prozent schneller zu trainieren als die vorherige Generation von Nvidias H100-Prozessoren. Zudem übertreffe er die H100-Chips bei der Berechnung generativer KI-Antworten. Jeni Barovian, Vice President of Strategy and Product Management bei Intel, betont zudem die Bedeutung der Auswahl für Kunden in der Industrie und das Bestreben Intels, führend in der Welle generativer KI zu sein.

Trotz der Bemühungen von Intel, eine echte Alternative zu Nvidias dominanter Position auf dem Markt für Rechenzentrumschips anzubieten, bleibt Nvidia laut Reuters mit einem Marktanteil von etwa 83 Prozent im Jahr 2023 führend. Allerdings musste die Nvidia-Aktie einen kleinen Rücksetzer hinnehmen in den vergangenen Handelstagen: Analysten erwarten einen zyklischen Abschwung für Nvidia.