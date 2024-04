Analysten gegen den Markt? Nvidia: Aktie nun offiziell in einer Marktkorrektur! Wall Street erhöht Kursziel Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch rund zehn Prozent an Wert eingebüßt und befindet sich damit offiziell im Korrekturmodus. Morgan Stanley bleibt trotzdem bullish und hebt am Mittwoch das Kursziel an.