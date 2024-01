Bankaktien stehen vor einer interessanten Situation, da Sektor selbst derzeit zu den stärksten Performern am US-Markt gehört und die meisten US-Bankaktientitel am oder in der Nähe des Allzeithochs notieren. Zum einen sind dies natürlich Vorschusslorbeeren bezüglich möglicher guter Zahlen, auf der anderen Seite könnte sich hier hohes Enttäuschungspotenzial entladen, wenn die Risiken in den Bankbilanzen zunehmen. Konkret ist dabei die deutliche Zunahme notleidenden Kredite gemeint, sowie die Rückstellungen, die die Banken dafür bilden müssen.

Kreditausfälle könnten den Banken zu schaffen machen

Eine Anhäufung notleidender Kredite könnte, den wachsenden Optimismus der Anleger über die Aussichten der größten US-Banken trüben, wenn sie diese Woche ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Branchenkenner gehen davon aus, dass die notleidenden Kredite - Schulden von Kreditnehmern, die in den letzten 90 Tagen keine Zahlung geleistet haben – in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 auf insgesamt 24,4 Milliarden USD gestiegen sein könnten, was fast 6 Milliarden USD mehr sein würde als Ende 2022.