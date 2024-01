Die geplante Übernahme des Haushaltsroboter-Herstellers iRobot durch Amazon steht auf der Kippe. Amazon hat offenbar gegenüber der europäischen Wettbewerbsbehörde auf Konzessionen verzichtet, was Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs auf dem Markt für Haushaltsroboter und des Sammelns sensibler Haushaltsdaten nicht ausräumt. Insiderinformationen zufolge hat Amazon keine Zugeständnisse gemacht, um den Bedenken der Wettbewerbshüter entgegenzukommen. Dies lässt eine baldige Zustimmung zum Deal unwahrscheinlich erscheinen. Die Aktie von iRobot verlor daraufhin fast 20 Prozent an Wert. Amazon betont jedoch, weiterhin konstruktiv mit den Wettbewerbshütern zusammenarbeiten zu wollen. Ohne eine Übernahme durch Amazon könnte iRobot, dessen Geschäft zunehmend durch Billiganbieter aus Südostasien gestört wird, in finanzielle Schwierigkeiten geraten.