Zinsen: Märkte erwarten 7 Senkungen der Fed - trotz höherer Inflation!

Trotz höherer Inflation gehen die Märkte nun davon aus, dass die Fed im Jahr 2024 die Zinsen sieben Mal senken wird - also bei jeder Sitzung der US-Notenbank ab März! Und das, obwohl gestern in Reaktion auf die Daten zur Inflation drei Fed-Mitglieder (Merster, Barkin, Goolsbee) klar machten, dass die Fed im März die Zinsen noch nicht senken werde. Dass die Märkte der Fed nicht mehr glauben, hat viel mit den Aussagen von Powell zu tun: er hat mit seinen Aussagen über Zinssenkungen die Büchse der Pandora geöffnet - nun spielen die Märkte mit den Notenbankern Katz und Maus. Heute Nacht dann Angriffe der USA und Alliierten auf die Huthis - damit weitet sich der Krieg Israel-Hamas weiter aus, der Ölpreis steigt. Die Märkte scheinen sich also mit ihren Zinssenkungsfantasien immer mehr von der Realität zu entfernen..

Hinweise aus Video:

1. Tesla senkt erneut die Preise für das Model 3 und Model Y

2. Bitcoin-ETFs erobern die Wall Street mit starkem Debüt im Sturm

