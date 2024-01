Die Aktie des in Barcelona ansässigen Unternehmens Grifols ist am Freitag um bis zu zwölf Prozent auf 8,72 Euro eingebrochen. Seit dem Bericht von Gotham City Research vom Dienstag sind die Titel nun um fast 40 Prozent gefallen. Die Bemühungen des Managements, die Anleger zu beruhigen, konnten den Kursrückgang nicht stoppen – der Marktwert des Unternehmens ist um 3,3 Milliarden Euro gesunken.

Nach zwei behördlichen Einreichungen, in denen die Anschuldigungen von Gotham widerlegt wurden, hielt die Unternehmensleitung am Donnerstag eine Telefonkonferenz ab, in der der CEO Thomas Glanzmann Gotham City beschuldigte, "Finanzinformationen umzudeuten" und aus "reinem Eigeninteresse und finanziellem Gewinn" zu handeln. Er bekräftigte, dass der Vorstand rechtliche Schritte gegen die Firma einleiten werde. Glanzmann sagte außerdem, dass die spanische Wertpapieraufsichtsbehörde CNMV das Unternehmen aufgefordert hat, nach dem Bericht über die Leerverkäufer weitere Informationen zu liefern.

Der Aufruf konnte die Anleger nicht beruhigen. Die Aktie brach am Donnerstag um 16 Prozent ein. Es ist der größte Kurseinbruch innerhalb einer Woche in der 18-jährigen Börsengeschichte des Unternehmens.

"Grifols konnte die Bedenken der Anleger angesichts der heftigen Marktreaktion nicht zerstreuen. Mehr Informationen über die Bilanzsituation von Scranton sowie die Zusicherung, dass solche Transaktionen mit Dritten nie wieder vorkommen werden, hätten geholfen", zitiert Bloomberg JB-Capital-Analyst Joaquin Garcia-Quiros.

Analysten bleiben weiter optimistisch. Der Kursrückgang der Grifols-Aktie sei eine Kaufgelegenheit, so Banco Santander in einer Mitteilung vom Freitag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

