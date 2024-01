Nvidia hat auf der CES neue Grafikkartenmodelle vorgestellt, darunter die GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti und GeForce RTX 4080 Super. Experten loben diese Neuerungen und betonen das rasante Wachstum des KI-Marktes. Nvidia plant, die Versorgung in jedem Quartal des Jahres zu erhöhen, um die hohe Nachfrage zu decken. Analysten von verschiedenen Finanzinstituten haben ihre bullishen Kursziele für die Nvidia-Aktie bestätigt, mit einem Konsens von 660,76 US-Dollar. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie ist auf 72,03 gestiegen, ein Niveau, das seit sechs Monaten nicht mehr erreicht wurde. Trotz des Allzeithochs der Nvidia-Aktie glaubt Jessica Rabe von DataTrek Research, dass die Aktie noch kein überkauftes Niveau erreicht hat und das Momentum ein mächtiges Werkzeug ist. Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer Kursrallye und hat in den letzten fünf Sitzungen um 14 Prozent zugelegt.