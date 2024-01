Lindt & Sprüngli verzeichnete 2023 ein organisches Umsatzwachstum von 10,3 Prozent und einen Konzernumsatz von 5,20 Milliarden Franken, trotz negativer Währungseffekte und geopolitischer Unsicherheiten. Das Unternehmen konnte die Kostensteigerungen bei Rohstoffen, insbesondere Kakao, durch Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen teilweise kompensieren. Die restlichen Kosten wurden durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben. Lindt & Sprüngli verstärkte seine Online-Präsenz und profitierte von seiner Positionierung als führende Marke im Premium-Schokoladensegment. Besonders erfolgreich waren Geschenkformate, Pralinés und Hohlfiguren, insbesondere die Lindor-Pralinen. In Europa erzielte das Unternehmen ein organisches Wachstum von 9,1 Prozent, in Nordamerika von 11,0 Prozent und in der Region "Rest der Welt" von 12,9 Prozent. Für 2023 strebt Lindt & Sprüngli eine operative Gewinnmarge von etwa 15,5 Prozent an und erwartet einen erheblichen positiven Sondereffekt für den Reingewinn. Für 2024 erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent und eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkten. Die Aktie des Unternehmens liegt derzeit 4,4 Prozent im Plus.