Über zwei Kurslücken aus dieser Woche sprachen wir noch gestern in der Morgenanalyse am 18.01.2024 welche den Index auf ein neues Monatstief drückten. Sie sind hier im Rückblick zu sehen:

Es drohte damit ein nachhaltiges Verlassen des Handelsbereichs, welchen wir seit den Weihnachtsfeiertagen durchlaufen hatten:

Erneut zeigte die Volatilität einen schnellen Richtungswechsel und startete im DAX genau an den vorher fixierten Monatstiefs und damit an der GAP-Kante zum Dienstag. Die ersten Bewegungen zeigten eine Stabilisierung auf und einen sich etablierenden Aufwärtstrendkanal. Die Unterkante entsprach dabei recht genau dem Schlusskurs vom Vortag, was ich für einen Long-Trade nutzen konnte:

Weitere Infos zu meinem Livetrading gebe ich Dir im nächsten Abschnitt ab. Es vollzog sich eine weitere Aufwärtsbewegung, die den Index durch den kompletten Handelsbereich vom Mittwoch und an das weitere GAP heran führte:

Damit konnte ein Plustag absolviert werden, der folgende Daten an der Börse Frankfurt einstellte:

Damit steht das DAX-Bild erneut vor einer Entscheidung. Kann er in die alte Range zurücklaufen und diese einmal durchschreiten?

Wie starten wir in den letzten Handelstag der Woche?

Wall Street stark, Vorbörse DAX im Plus

Vor allem die Technologie-Aktien fanden einen starken Start in den Donnerstag und bauten diesen aus. Die Aktien von AMD und Nvidia markierten ein neues Allzeithoch und nach Empfehlungen der Apple-Aktie war auch dieser Wert wieder sehr stark.

Hier siehst Du die Schlusskurse der Wall Street im internationalen Kontext:

Mit dieser Erholung im Nasdaq ist das Allzeithoch direkt ein Thema am Morgen, insbesondere weil die US-Futures gerade weiter im Plus notieren. Hier ist die Wall Street Handelszeit des Technologie-Index optisch verankert:

Für den DAX bedeutet dies in der Vorbörse ein Anlaufen an den 16.600er Bereich, den wir uns in diesem Jahr mehrfach als Wendemarke vorgemerkt hatten:

Gern begleite ich Dich dort mit Trading-Ideen und entsprechenden praktischen Umsetzungen.

Livetrading DAX, Wall Street und das aktuelle Aktien-Research

Hier findest Du weitere Links, um die Ausführungen zu meinen Trading-Ideen des jeweiligen Handelstagen mit konkreten Angaben der Order neben dem Austausch in einem exklusiven Chat zu sehen: www.fit4finanzen.de/daxlive

Am Nachmittag pünktlich zur Wall Street Eröffnung gibt es ebenfalls einLivetrading unter www.fit4finanzen.de/wallstreet - Start 15.25 Uhr:

Für mittelfristige Ideen aus dem Aktienbereich kannst Du Dich zum Newsletter des Aktien-Research anmelden unter: www.fit4finanzen.de/aktienliste

Diese Analyse bekommst Du gern am Morgen direkt per Mail zugesendet nach Anmeldung unter: www.fit4finanzen.de/daxmail

Auf welche Termine ist im heutigen Handelsverlauf zu achten?

Börsenkalender Freitag 19.01.2024

Im Wirtschaftskalender sind keine wichtigen Daten verankert. Das Weltwirtschaftsforum in Davos dürfte noch ein paar Impulse liefern, ansonsten sind Quartalszahlen und vor Handelsende die CFTC-Daten die einzigen Ankermarken heute.

Alle Termine des Tages sind hier zusammen mit den Prognosen aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Auch heute gibt es wieder Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel. Sie sind hier aufgelistet:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 64,44 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!