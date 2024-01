Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat am Freitag mitgeteilt, dass sein Gewinn im Jahr 2023 "leicht" über den prognostizierten 60 bis 80 Millionen Pfund (76 bis 101 Millionen US-Dollar) liegen werde. Der Gesamtwert der Bestellungen auf seiner Online-Plattform sei um drei Prozent gestiegen, was den Erwartungen entspreche. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Gründer und CEO Will Shu sagte heute, dass das Unternehmen im vierten Quartal gute Ergebnisse in Großbritannien und Irland erzielt habe und das internationale Geschäft wieder auf Wachstumskurs sei.



"Da wir im vierten Quartal anhaltende Anzeichen für eine Stabilisierung des Verbraucherverhaltens gesehen haben, haben wir weiter in unser Kundenwertversprechen investiert, um die Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen", sagte er.