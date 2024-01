Chinesische Aktien legten am Mittwoch im späten Handel zu, nachdem die Zentralbank des Landes eine baldige Lockerung der Geldpolitik angekündigt hatte, um die angeschlagene Wirtschaft weiter zu stützen. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass China außerdem einen Stabilisierungsfonds mit einem Volumen von zwei Billionen Yuan plant.

Der Gouverneur der Peoples Bank of China, Pan Gongsheng, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Mindestreservesatz für Banken am 5. Februar um 0,5 Prozentpunkte gesenkt werde. Die Senkung des Mindestreservesatzes, der festlegt, wie viel Bargeld die Banken in ihren Reserven halten müssen, soll dem Markt eine Billion Yuan (129 Milliarden Euro) an langfristiger Liquidität zur Verfügung stellen, sagte Pan.