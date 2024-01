ENDSPURT Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nacht-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Ausbruch geglückt, auf zu neuen Höhen

Während die deutsche Börse zu immer neuen Höhen aufbricht, leiden auf deutschen Straßen abertausende Menschen Hunger und Not. Diesen zu helfen ist manchmal nur eine Kleinigkeit. Spenden Sie noch bis zum 31.1.24 an unsere o.a. Aktion. Oder steigern Sie ein Essen mit Geyer und Strelow (Börse Düsseldorf). Das aktuelle Gebot liegt bei 350 €. Der DAX hat den Ausbruch aus dem Trendkanal geschafft und damit neues Aufwärtspotenzial eröffnet. Ein neues Rekordhoch dürfte somit in der anstehenden Woche nur eine Formsache sein. Der MACD-Indikator hat gerade ein Kaufsignal generiert, was die Chance auf einen weiteren Anstieg noch erhöht. Die im überkauften Bereich befindlichen Indikatoren sollten zunächst nicht bremsen. Allerdings lässt die Statistik der Saisonalität immer wieder Korrekturen erwarten, was sich bis Ende März auch kaum ändern dürfte.

Dow Jones – bröckelt nach oben

Der Aufwärtstrend des Dow Jones ist weiter intakt, hat aber deutlich an Dynamik verloren. Daher ist nur noch von einem Aufwärtsbröckeln die Rede. Ungeachtet dessen hat der Index zuletzt wieder zulegen können. Die Indikatorenlage stellt sich ähnlich dar, wie die des DAX. Der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert und die übrigen Indikatoren befinden sich bereits im überkauften Bereich. Somit dürfte der Aufwärtstrend weiter anhalten, ohne dass Dynamik aufkommt.

Gold – Tritt wieder auf der Stelle

Das aktuelle Verhalten hat Gold schön öfters an den Tag gelegt. Nach einem Versuch neue Rekordhochs zu erreichen, folgt eine Korrekturbewegung und ein Treten auf der Stelle. Dies spiegelt sich auch in der Indikatorenlage wider. Diese bewegen sich derzeit nämlich im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Nach der Dow-Theorie ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Die nächste Bewegung sollte allerdings wieder aufwärtsgerichtet sein und ein neues Top gegenüber dem letzten Top generieren.

Öl – Nun hat sich die Lage wieder verändert.

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Abwärtstrend bei Öl ist deutlich sichtbar beendet worden. Das schwarze Gold konnte dynamisch bis in den Bereich der alten Widerstandszone ansteigen. Da die Indikatoren im überkauften Bereich angekommen sind, dürfte zwar ein Weiterlaufen in diesen Bereich möglich sein, ein Ausbruch darüber hinaus ist aber eher unwahrscheinlich. Ungeachtet dessen ist kurzfristig auch nicht mehr mit einem Test der Unterstützung bei ca. 72 USD zu rechnen.

Bitcoin/USD – kurzfristige Unterstützung gerade so gehalten

Der Bitcoin war gerade auf dem Weg nach unten, als eine Hammerformation dafür gesorgt hat, dass die Unterstützungszone zurückerobert wurde. Die Indikatoren haben zum Teil Kaufsignale generiert, die diese Gegenbewegung unterstützt haben. Somit dürfte sich die Kryptowährung auf dem aktuellen Niveau weiter halten können.

