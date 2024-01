DAX - Nach US-Leitzinsentscheid am Mittwoch weiterer Hochlauf? Die Long-Position um 16.610 Punkte wurde bei 16.900 Punkten im Gewinn ausgestoppt. Der DAX dürfte bis Mittwoch wohl eher seitwärts tendieren und dann am Mittwoch weiter zulegen. Statistisch betrachtet werden in den Tagen Ende Januar/Anfang Februar …