Erste Ressource auf Storm legt Grundstein für global bedeutendes Kupfercamp

Nach nur einer einzigen Saison gezielter Ressourcenbohrungen (10.000 m) auf seinem Storm Projekt auf Somerset Island in Nunavut, Kanada, präsentiert American West (ASX: AW1; FRA: R84) bereits seine erste oberflächennahe Ressource und legt damit nach Ansicht des Managements „den Grundstein für ein global bedeutendes neues Kupfercamp“.

Die erste unabhängige JORC 2012-Schätzung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen (MRE) definiert 17,5 Mio. Tonnen mit 1,2% Kupfer und 3,4 g/t Silber (0,35% Kupfer Cut-off) mit einem Gesamtmetallgehalt von 205.000 Tonnen Kupfer und 1,9 Mio. Unzen Silber. Die Mineralisierung beginnt an oder sehr nahe der Oberfläche und kann möglicherweise im Tagebau erschlossen werden. 100% der geschätzten Ressource werden als frisches Sulfid klassifiziert, das überwiegend aus dem Kupfermineral Chalkosin besteht. Vorläufige Studien zeigen, dass eine kostengünstige Aufbereitung, einschließlich einer Erzsortierung (Direct Shipping Ore), möglich ist.

Das Unternehmen sieht ein außerordentliches Wachstumspotenzial auf dem Strom Projekt, das zu 80% American West gehört. 20% des Projekts und eine 2%tige Royalty gehören dem kanadischen Unternehmen Aston Bay (TSXV: BAY; FRA: 6AY). American West und Aston Bay arbeiten zusammen an einer NI 43-101-konformen MRE, für den kanadischen Markt, die ebenfalls in Kürze veröffentlicht werden soll. Die Storm-Ressource ist in alle Richtungen offen, was das Potenzial für ein signifikantes und schnelles Wachstum im Jahr 2024 und darüber hinaus eröffnet.

Ressource auch nach kanadischem Standard in Kürze

Nicht in der MRE enthalten sind mehrere hochgradige Kupferentdeckungen, die 2023 bei Thunder (48,6m @ 3% Cu in ST23-03), Lightning Ridge (15,2m @ 2,3% Cu und 15,2m @ 2,1% Cu in ST23-52) und Cyclone North (7,6m @ 1% Cu in ST23-55) gemacht wurden.

Storm hat die Größe eines künftigen Kupfercamps von Weltklasse. Weniger als 5% des 100 km langen aussichtsreichen kupferhaltigen Horizonts innerhalb des Projektgebiets sind bisher durch Bohrungen erprobt worden, darunter der Tempest-Prospekt, bei dem an der Oberfläche ein 4 km langer Kupfer-Zink-Gossan identifiziert wurde.