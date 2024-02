Die Quartalsberichtssaison der Ölkonzerne läuft. Die ersten vorliegenden Ergebnisse lassen auf eine robuste Saison schließen. Aber, wie heiß es doch so schön: Abgerechnet wird am Schluss.

Neben der Quartalsberichtssaison wird das aktuelle Handelsgeschehen am Ölmarkt von der aktuellen Situation im Nahen und Mittleren Osten geprägt. Das vorhandene Eskalationspotential schlägt sich unter anderem in derzeit anziehenden Ölpreisen nieder. So notiert Brent C.O. mittlerweile wieder komfortabel oberhalb von 80 US-Dollar.

Blicken wir auf die aktuelle Konstellation im Arca Oil Index.

Der Arca Oil Index geriet zu Jahresbeginn aufgrund einsetzender Gewinnmitnahmen unter Druck. Nach einem markanten Hoch im Bereich von 1.917 Punkten ging es für den Index rasch eine Etage tiefer. Der Ausflug unter die 1.800 Punkte und damit unter die eminent wichtige 200-Tage-Linie brachte den Arca Oil Index aus charttechnischer Sicht mächtig in die Bredouille. In dieser Phase hätte es wohl jemanden überrascht, wenn sich die Korrektur weiter in Richtung 1.700 Punkte und darunter entwickelt hätte.

Doch die aktuelle Gemengelage brachte die Käufer wieder zurück. Der Arca Oil Index drehte im Bereich von 1.780 Punkte wieder nach oben ab. Ein Rücksetzer in Richtung 1.700 Punkte blieb dem Index somit erspart.

Der Arca Oil Index kehrte über die 1.850 Punkte zurück, muss nun aber nachsetzen, um die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben. Ein Vorstoß des Index über die Zone 1.900 Punkte / 1.920 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig.

Kurzum. Der Arca Oil Index konnte sich zuletzt vom Korrekturtief lösen und ist nun drauf und dran, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Um die Erholung voranzubringen, muss der Index über die Zone 1.900 Punkte / 1.920 Punkte. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 1.800 Punkte begrenzt.