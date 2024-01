ENDSPURT HEUTE LETZTER TAG !!!! Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich noch bis zum 31.1. an unserer Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Mit kleinen Schritten zu neuen Höhen

Unsere Spendenaktion war in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. Wir konnten bis heute einen neuen Rekordstand generieren. Auch der DAX dürfte im Laufe der Restwoche einen solchen erreichen. Auch wenn die Börsenbäume nicht in den Himmel wachsen dürften, sollte ein neuer Rekord kurzfristig erreicht werden. Ungeachtet dessen ist die Phase bis Ende März weiterhin statistisch betrachtet unruhig, weshalb es immer wieder zu Korrekturen kommen dürfte. Der Ausbruch aus der trendbestätigenden Flagge sollte aber weiterhin die Börsianer beflügeln können. Vielleicht können die Börsianer mit Herz zum Ende unserer Aktionen dem Spendenstand ebenfalls noch einmal Flügel verleihen!

S&P500 – läuft mit kleinen Schritten Richtung 5.000 Punkte

Trotz der im überkauften Bereich befindlichen Indikatoren kann der S&P500 immer weiter nach oben laufen. Diese Entwicklung zeigt, dass Indikatoren-Analyse nicht alles ist und in starken Trends oft auch versagen kann. Ungeachtet dessen sollte nicht übersehen werden, dass z.B. der CCI-Indikator eine Divergenz gebildet hat, die zumindest ein Warnsignal darstellt. Ohne Korrekturen kommt auch der stabilste Trend nicht aus. Daher sollte trotz aller Euphorie eine Gegenbewegung nicht ausgeschlossen werden.

Gold – Neuer Aufwärtstrend möglich aber noch nicht sicher

Gold hat ähnlich wie der DAX einen Ausbruch aus einem Abwärtstrendkanal versucht. Dieser wurde gestern noch mit einer Intraday-Gegenbewegung zunächst verhindert. Da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren, sollte einem neuen Versuch im Laufe der Woche aber nichts im Wege stehen. Ob dieser dann nachhaltig vollzogen wird und ein Angriff auf die jüngsten Rekordniveaus erfolgt, ist derzeit kaum sicher zu sagen.

