Alibaba , der chinesische E-Commerce-Gigant, wurde ebenfalls in die Riege der Top-Ideen aufgenommen. Das Unternehmen, das kürzlich eine Umstrukturierung unter dem neuen CEO Eddie Wu angekündigt hat, wird von Jefferies für seine Fähigkeit gelobt, Synergien zu schaffen und KI-Innovationen voranzutreiben. Die Analysten erwarten, dass die von Alibaba in den USA notierte Aktie um circa 80 Prozent steigen werde

Prudential , der britische Lebensversicherer mit einem starken Fokus auf Asien, hat im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Zahlen 2019 eine beeindruckende Umsatzsteigerung von 40 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 verzeichnet. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten in China wird von den Jefferies-Analysten erwartet, dass Prudential weiterhin Marktanteile gewinnen werde. Unter der Führung des neuen CEO Anil Wadhwani plane das Unternehmen, sein Geschäft auf Indien und Afrika auszuweiten. Jefferies prognostiziert, dass der Aktienkurs von Prudential in den nächsten zwölf Monaten mehr als verdoppeln könnte.

HSBC bewertet Jefferies ebenfalls positiv. Der Analyst Joe Dickerson prognostiziert, dass das riesige Finanzinstitut eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von 15 bis 16 Prozent in den Jahren 2024 bis 2025 erzielen und signifikante Kapitalrückflüsse an die Aktionäre liefern werde. Die erwartete Gesamtausschüttung an HSBC-Aktionäre könnte sich bis Ende 2025 auf 54 Milliarden US-Dollar belaufen, mit einem erwarteten Kursanstieg von ungefähr 55 Prozent in den nächsten zwölf Monaten.

ASML, der Ausrüster für die Halbleiterindustrie, gehört ebenfalls zu den Favoriten von Jefferies. Trotz Bedenken hinsichtlich der US-Exportbeschränkungen für Verkäufe nach China erwartet die Bank eine zyklische Erholung im Sektor und prognostiziert ein Einnahmenwachstum von 25 Prozent bis 2025 für ASML.

DexCom, ein Hersteller von Medizintechnik, wird von Jefferies für sein Wachstumspotenzial im Bereich der Diabetesbehandlung hervorgehoben. Trotz Bedenken bezüglich des Marktes für Medikamente gegen Fettleibigkeit sehen die Analysten einen anhaltend großen und unerschlossenen Markt für DexComs kontinuierliche Blutzuckermessgeräte. Die Aktie werde voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten um etwa ein Drittel ihres Wertes zulegen, schätzen die Investmentbanker.

Jefferies hebt hervor, dass diese Unternehmen nicht nur durch ihre innovativen Ansätze und Produkte glänzen würden, sondern auch durch ihre strategische Ausrichtung auf Schwellenmärkte und technologische Fortschritte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

