DAX – Da ist das neue Rekordhoch

Es war zu erwarten, dass der DAX ein neues Rekordhoch generiert. Wie dynamisch dieses ausfällt und wie nachhaltig der neue Bereich gehalten werden kann, ist bis zuletzt und auch jetzt noch offen. Die Umsätze konnten mit dem neuen Top nicht anziehen und waren sogar klar erkennbar rückläufig. Somit besteht schon von dieser Seite her die Gefahr, dass der Ausbruch nicht von Dauer sein wird. Die Indikatoren sind gerade wieder in den überkauften Bereich eingetreten und unterstützen von daher auch kaum bei einem Ausbau des Anstiegs. Somit ist in den kommenden Tagen nur mit wenig Aufwärtsdynamik zu rechnen.

S&P500 – trippelt weiter nach oben

Der S&P500 bewegt sich weiter in kleinen Schritten nach oben. Nach dem Überwinden der kleinen Widerstandszone bei knapp unter 4.800 Punkten wurde der bestehende Aufwärtstrend mit kleinen Tagesbewegungen fortgesetzt. Die Indikatoren stören bei diesem aktuellen Aufwärtstrend derzeit nicht, obwohl sich diese anhaltend im überkauften Bereich befinden und auch immer wieder Verkaufssignale generieren. Ungeachtet dessen, gibt es kaum Anzeichen, dass die aktuelle Bewegung beendet werden könnte.

Gold – Ausbruch konnte nicht veredelt werden

Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal konnte zwar dynamisch vollzogen werden, wurde aber nach dem Erreichen des oberen Randes der übergeordneten Widerstandszone wieder beendet. Die Ausbruchsbewegung wurde so im Keim erstickt. Aktuell hält sich Gold im Bereich der oberen alten Trendkanalbegrenzung auf. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und helfen aktuell bei der Beurteilung der Lage nicht weiter. Ob ein neuer Ausbruchsversuch nach oben in den kommenden Tagen erfolgt, ist derzeit völlig offen.

