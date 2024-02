Laut Reuters wird Barclays Kreditkarten, Kredite und Spareinlagen von Tesco Bank übernehmen, was das Kreditportfolio von Barclays um 8,3 Milliarden Pfund und die Einlagen um etwa sechs komma sieben Milliarden Pfund erweitert. Tesco werde weiterhin andere Geschäftsbereiche wie Versicherungen, Geldautomaten, Reisezahlungsmittel und Geschenkkarten betreiben.

Diese Ankündigung folgt auf die Entscheidung von Sainsbury's, dem zweitgrößten Supermarkt des Landes, sein Bankgeschäft einzustellen und Finanzprodukte künftig über Dritte anzubieten. Am 20. Februar wird Barclays neben den Jahresergebnissen eine neue Strategie vorlegen, die viele Anleger interessieren dürfte.

Nach Bekanntgabe der Transaktion stiegen die Aktien von Tesco im Vormittagshandel leicht:

Während die von Barclays leicht fielen:

Weitere Details der Übernahme

Etwa 2.800 Mitarbeiter von Tesco werden zu Barclays wechseln. Zudem haben Barclays und Tesco eine zehnjährige strategische Partnerschaft vereinbart, die Barclays ermöglicht, unter der Marke Tesco Bankprodukte und -dienstleistungen anzubieten, wobei das Clubcard-Treueprogramm von Tesco genutzt wird. Für diese Partnerschaft wird Tesco jährlich fünfzig Millionen Pfund an Gebühren erhalten.

Die Fertigstellung dieser Übernahme und Partnerschaft, die noch der Zustimmung der Regulierungsbehörden bedarf, wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet. "Diese strategische Beziehung mit Großbritanniens größtem Einzelhändler wird dazu beitragen, neue Vertriebskanäle für unser unbesichertes Kredit- und Einlagengeschäft zu schaffen", erklärt Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan.

Tesco plant, den Großteil des Verkaufserlöses mittels einer Sonderdividende in Höhe von 250 Millionen Pfund an seine Aktionäre zurückzugeben. Darüber hinaus will die Bank ein Aktienrückkaufprogramm starten.

Weiter rechnet Tesco damit, dass die Partnerschaft und die fortgeführten Aktivitäten einen jährlichen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 80 und 100 Millionen Pfund einbringen werden, was mehr als die Hälfte des erwarteten Gewinns der Tesco Bank für das laufende Jahr darstellt. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass sich die Transaktion "leicht positiv" auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird. Laut wO-Daten beträgt der für das Jahr 2024 erwartete Gewinn je Aktie bei 24,01 Pfund (28,11 Euro). Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten lautet "Aufstocken", wobei das Aufwärtspotenzial bei circa 17 Prozent liegt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

