Chinesische Basiswerte versuchen sich seit etwa zwei Wochen an einem Rebound. Unterstützt durch mehrere Interventionsmaßnahmen der chinesischen Zentralbank konnte sich beispielsweise der in Hongkong beheimatete Hang-Seng-Index gegenüber seinem jüngsten Kapitulationstief um sechs Prozent steigern.

Aktuell wird in China das traditionelle Neujahrsfest begangen. In Festlandchina sind die Börsen daher die ganze Woche über geschlossen, während der Handel in Hongkong bereits am Mittwoch wieder aufgenommen wird. An den US-Börsen und hierzulande können chinesische Titel aber nichtsdestotrotz auch zum Wochenauftakt gehandelt werden – und hier zeichnen sich am Montag deutliche Zugewinne ab.

Futu Holdings mit 20-Prozent-Setup

Für eine besonders spannende Aktie, das Papier des Broker-Anbieters Futu Holdings, der erst vor Kurzem mit einem Upgrade der US-Großbank JPMorgan bedacht wurde, kommen diese Kursgewinne sehr gelegen. Denn mit dem Plus vom Montag pirschen sich die Papiere weiter an einen wichtigen Widerstand heran. Sollte dieser überwunden werden, winkt die Chance auf eine 20-Prozent-Rallye:

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/02/12/futu-daily.png

Futu Holdings, das mit der Trading-Plattform Moomoo auch auf dem US-amerikanischen Markt aktiv und mit einer Marktkapitalisierung von 6,7 Milliarden US-Dollar bewertet ist, handelt mit einem kurzfristig äußert aussichtsreichen Setup.

Erstens ist es den Käufern gelungen, die Aktie an der Unterstützung bei 45 US-Dollar zu stabilisieren. Hier hat sich durch das vor wenigen Tagen etablierte Higher Low außerdem eine W-Formation mit aufsteigendem Boden gebildet, sodass eine Trendwende inzwischen als wahrscheinlich gelten darf.

Diese These wird unterstützt durch einen starken, aber nicht überkauften Relative-Stärke-Indikator sowie einen rasch ansteigenden Trendstärkeindikator MACD. Dieser hat sich bereits über die (rote) Signallinie hinwegsetzen können und ist auf bestem Wege, das Vorzeichen zu wechseln. Ein solcher Vorzeichenwechsel würde den Wechsel von einem Abwärts- in einen Aufwärtstrend anzeigen.

Mit Blick auf die Widerstände ergibt das eine explosive Situation: Die beiden gleitenden Durchschnitte treffen bei 50 US-Dollar auf einen Horizontalwiderstand und bilden so einen Mehrfachwiderstand. Sollte es den Käufern mit der konstruktiven technischen Indikation im Rücken gelingen, diese Hürde zu nehmen, dürfte Futu Holdings dynamisch zunächst in Richtung 55 und dann auch 60 US-Dollar ansteigen, was ein Kurspotenzial von 20 Prozent bedeutet.

Eine solche Aufwärtsbewegung wäre auch fundamental gerechtfertigt. Aktuell wird die Holding-Gesellschaft mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 gehandelt – der Fünfjahresdurchschnitt der Aktie liegt bei über 30.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/02/12/tigr-daily.png

Wer es als Anleger noch etwas dynamischer zur Sache gehen wünscht, der wirft einen Blick auf den deutlich kleineren Konkurrenten Up Fintech Holding (Marktkapitalisierung: 594 Millionen US-Dollar): Hier zeigt sich ein ganz ähnliches Chartbild mit ebenfalls aussichtsreichem Setup:

Kann die Aktie die Marke von vier US-Dollar überwinden, gilt es zunächst den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Abwärtstrendlinie zu attackieren. Anschließend wäre Platz bis 4,50 und 5,00 US-Dollar, was ein Potenzial von 14 beziehungsweise knapp 27 Prozent bedeuten würde. Auch diese Broker-Gesellschaft ist für 2024 mit einem KGV von 12 bewertet.

Fazit: Eine Chance wert

China-Aktien versuchen einen Rebound. Mit von der Partie sind auch Brokerage-Aktien wie Futu Holdings und Up Fintech. Vor allem Futu Holdings ist vor Kurzem durch eine Kaufempfehlung von JPMorgan geadelt worden und handelt mit besonders spannendem Setup.

Wer auf eine nachhaltige Erholung des chinesischen Aktienmarktes wetten möchte, findet in beiden Aktien ein geeignetes (aufgrund der politischen und regulatorischen Unsicherheit aber auch nicht risikoloses) Investment – die Papiere von Broker-Anbietern handeln gegenüber dem Gesamtmarkt üblicherweise mit einem Hebel und können so zu Überrenditen verhelfen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion