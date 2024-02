Als Video gibt es diese Analyse hier:

Nachdem wir in Folge der Inflationsdaten aus den USA am Dienstag einen Abschwung sahen, stand die Trendlinie im DAX zur Debatte. Diese war in der Morgenanalyse vom 14.02.2024 aufgezeigt (Rückblick):

Tatsächlich holte der DAX ab diesem Punkt neuen Schwung, modifizierte die Linie somit etwas und durchwanderte die Range am Mittwoch einmal komplett:

Dieser Schwung wurde direkt am Donnerstag fortgesetzt. Mit über 17.000 Punkten in der Eröffnung und einem direkten Run zu neuen Allzeithochs entlud sich die Spannung der Range dann auf der Oberseite. Das Momentum konnte bis zum Abend gehalten werden, sodass wir ein neues Allzeithoch nicht nur intraday, sondern ebenso auf Schlusskursbasis gesehen haben:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist erneut die Stärke bei Rheinmetall zu beobachten, aber auch die Banken und Vonovia waren nach schwächeren US-Wirtschaftsdaten (Einzelhandelsumsätze) wieder gefragt. Die Übersicht ist hier verankert:

Für die weitere DAX-Entwicklung ist nun der Ausbruch als Bestätigung auf Wochenschlusskurs ein wichtiges Signal. Dann kann die modifizierte Trendlinie (nun am Dienstagstief angelegt) weiter fortgeschrieben werden:

Wie schloss der Handelstag in New York und gestaltet sich die DAX-Vorbörse heute?

DAX-Vorbörse und Daten der Wall Street

Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen liefere ich Dir an dieser Stelle:

Vorab sind dann natürlich auch die Erzeugerpreise wichtig, die heute 14.30 Uhr gemeldet werden und vielleicht ebenso wie die Verbraucherpreise am Dienstag zu einer ersten Enttäuschung führen könnten:

Beim Rücklauf im Nasdaq gestern wurde das GAP vom Montagabend zu Dienstag geschlossen und damit ist die letzte Hürde, der Handelsbereich vom Montag, für ein neues Allzeithoch nun wieder erreicht:

Ähnlich schaut der S&P500 aus, der den höchsten Schlusskurs in seiner Geschichte gestern verzeichnete. Alle US-Indizes und weitere internationale Parameter siehst Du aufgelistet hier zum Morgen:

Blicken wir mit diesen Ergebnissen auf die DAX-Vorbörse, ist der Druck weiter auf der Oberseite zu sehen und die Erholung vom Mittwoch aus betrachtet eindeutig. Neue Allzeithochs zur Eröffnung sind damit fast schon sicher:

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine zum Freitag den 16.02.2024

Nach den wichtigen US-Verbraucherpreisdaten vom Dienstag wird es heute mit den Erzeugerpreisen erneut spannend. Sie sind ein weiterer Indikator für die Inflation in den USA und werden von der US-Notenbank für die weitere Zinsentwicklung kritisch beobachtet.

Parallel sind die Baugenehmigungen 14.30 Uhr zu erwarten und am Abend wie immer Freitags die CFTC-Daten.

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet:

Weitere Quartalszahlen für die aktuelle Woche sind hier als Zusammenfassung verankert:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

