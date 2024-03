Zweifel an der Nachhaltigkeit des neuen DAX-Rekordhochs

Bei fast 17.200 Zählern markierte der deutsche Leitindex dabei ein neues Rekordhoch, welches sich endlich klar von den bisherigen Höchstständen absetzen konnte. Diese lagen zuvor jeweils nur knapp über den vorangegangenen. Das trifft insbesondere auf diejenigen Rekorde zu, die in den vergangenen zwei Wochen aufgestellt wurden. Und in allen Fällen fiel der DAX anschließend wieder unter das Hoch zurück, welches bereits am 14. Dezember bei 17.003,28 Zählern markiert worden war (rote Bögen).

Aus Sicht der Bullen hatten diese Fehlsignale glücklicherweise keine bearishen Konsequenzen. Häufig kommt es nach Fehlausbrüchen zu einer starken Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Bei den zahlreichen Fehlversuchen der Bullen, den DAX über die 17.000er Marke zu treiben, fielen die Rücksetzer aber jeweils relativ kurz aus, so dass die flache Aufwärtstendenz intakt blieb.

Selbst als der Aufwärtstrendkanal am Dienstag nach unten verlassen wurde, konnte man noch ein höheres Tief unterstellen, weil der DAX die Rechteckgrenze bei 16.850 Punkten verteidigte (siehe grüner Pfeil im Tageskerzenchart) und er damit oberhalb des Tiefs vom 1. Februar blieb, welches bei 16.821,60 Zählern markiert worden war.

Offenbar hat aber nun dieser Fehlausbruch zu einer starken Bewegung in die entgegengesetzte Richtung geführt, so dass der DAX dynamisch auf das aktuelle Rekordhoch steigen konnte. Ob das in diesem Fall aber nachhaltig sein wird, muss abgewartet werden. Ich habe Zweifel.

Endet auch das aktuelle Rekordhoch als Fehlsignal?

Denn die US-Indizes sind weiterhin längst überfällig für eine Korrektur, sowohl aus charttechnischer Sicht, weil die Kurse massiv überkauft sind, als auch aus fundamentaler Sicht, weil die Bewertung überdurchschnittlich hoch ist, da die Aktienkurse schneller gestiegen sind als die Gewinne der Unternehmen.

Dabei wurden die Kurse auch von Zinssenkungserwartungen getrieben, die sich aber nicht erfüllen werden, weil sich der Inflationsdruck hartnäckiger präsentiert als erhofft.