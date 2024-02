Rüstungsaktie im Höhenrausch Rheinmetall erreicht 400 Euro – sollten Anleger jetzt in Deckung gehen? Die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall durchbrechen am Montag erstmals die Schallmauer von 400 Euro. Sollten Anleger jetzt in Deckung gehen oder hat die Rallye noch Luft nach oben?