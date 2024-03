Insgesamt belief sich der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 173,4 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Umsatz im US-Geschäft ohne Kraftstoffe ist im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 bis Ende Januar um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. An der Wall Street hatte man mit einem Plus von 3,1 Prozent gerechnet.

Das Unternehmen mit Sitz in Bentonville, Arkansas, wies für das Q4 einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,80 US-Dollar aus, was über den von Analysten prognostizierten 1,65 US-Dollar lag.

Der Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2024 stieg um sechs Prozent auf 648,1 Milliardern US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 6,65 US-Dollar – ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (FY'23: 6,29 US-Dollar).

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Wallmart-Aktie um rund 1,4 Prozent zu.

E-Commerce als Wachstumstreiber

Walmart setzt seine Expansionsstrategie im Bereich des E-Commerce mit Nachdruck fort. Im letzten Quartal konnte der Konzern einen beeindruckenden Anstieg des weltweiten E-Commerce-Umsatzes um 23 Prozent vermelden. Damit hat Walmart im Jahresverlauf die bedeutende Umsatzschwelle von 100 Milliarden US-Dollar überschritten.

In den Vereinigten Staaten konnte Walmart seinen E-Commerce-Umsatz um 17 Prozent steigern. Dieses Wachstum ist vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung von Kundenangeboten zurückzuführen, die es den Käufern ermöglichen, ihre Online-Bestellungen entweder direkt in der Filiale abzuholen oder sich bequem nach Hause liefern zu lassen.

Prognose verhalten

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat totzdem eine verhaltene Gewinnprognose abgegeben. Grund sei die Zurückhaltung der Verbraucher. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

"Sie [die Verbraucher] treffen gezieltere Entscheidungen", sagte Finanzvorstand John David Rainey in einem Bloomberg-Interview am Dienstag. Die Verbraucher gäben weniger pro Einkauf aus, besuchten die Geschäfte aber häufiger, so Rainey. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen für den Rest des Jahres eine gewisse Stabilisierung erwarte.

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert der weltgrößte Einzelhändler ein Umsatzwachstum zwischen drei und vier Prozent - und damit weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll zwischen 6,70 und 7,12 US-Dollar liegen, während die Konsensschätzung der Analysten bei 7,09 US-Dollar gelegen hatte.

Übernahme von Vizio

In einem weiteren Schritt gab Walmart bekannt, dass man sich auf den Kauf des Smart-TV-Herstellers Vizio Holding für rund 2,3 Milliarden US-Dollar geeinigt habe. Die Übernahme soll das Werbegeschäft des Einzelhändlers, Walmart Connect, beschleunigen und die Kundenbindung stärken. Walmart hat Walmart Connect und andere Geschäftsbereiche außerhalb des Einzelhandels, die schneller wachsen und bessere Margen bieten, weiter ausgebaut.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

