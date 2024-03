Lange Zeit stand AMD im Schatten von Nvidia; auch in puncto Kursentwicklung der Aktie. In den letzten Wochen und Monaten relativierte sich das Ganze etwas, obgleich Nvidia nach wie vor in einer eigenen Liga zu spielen scheint.

Gestern nun gab es frische Quartalszahlen von Nvidia: Nachbörslich ging es für die Nvidia steil nach oben, denn die Zahlen überzeugten. Das könnte auch der AMD-Aktie Beine machen. Aus charttechnischer Sicht käme ein positiver Impuls für die Aktie gerade zur richtigen Zeit. Der untere Chart zeigt es…

Von Ende Oktober 2023 bis Ende Januar 2024 haussierte AMD in beeindruckender Art und Weise. Das Thema KI trieb auch AMD an. Mit den Q4-Daten des Konzerns, die Ende Januar veröffentlicht wurden und durchaus überzeugen konnten, setzte die Aktie jedoch zu einer Konsolidierung an. Der Ausblick von AMD auf das 1. Quartal 2024 hielt den damaligen Erwartungen nicht stand.

In den letzten Wochen nun entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 180+ US-Dollar auf der Oberseite sowie 162 US-Dollar auf der Unterseite. Diese Range hat nach wie vor Bestand.

Aus bullischer Sicht gibt es nun jedoch berechtigte Hoffnungen, dass die AMD-Aktie im Sog der exzellenten Nvidia-Zahlen, wieder nach oben abdrehen könnte und zumindest die obere Begrenzung der Handelsspanne unter Druck setzen könnte. Sollte der Ausbruch über die 180 US-Dollar und über das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch bei 184+ US-Dollar gelingen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 200 US-Dollar öffnen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer unter die 162 US-Dollar würden eine Neubewertung notwendig machen…