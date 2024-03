"Es gibt mehr Anfragen [in Kalifornien] für unseren Brennstoffzellen-Lkw allein als für alle anderen Lkw [Erstausrüster] zusammen, sowohl für Batterie- als auch für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw im gleichen Zeitraum", zitiert MarketWatch CEO Steve Girsky.

In dem am 31. Dezember abgeschlossenen Quartal verringerte sich der Nettoverlust auf 153,6 Millionen US-Dollar oder 14 Cent je Aktie, nach 222,1 Millionen US-Dollar oder 46 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Verlust pro Aktie bei elf Cent und übertraf damit den FactSet-Konsens von 13 Cent. Die Gesamteinnahmen stiegen um 111,1 Prozent auf 11,53 Millionen US-Dollar verfehlten aber den FactSet-Konsens von 13,2 Millionen US-Dollar. Die Zahl der produzierten Lkw ging von 133 auf 42 zurück, während die Zahl der ausgelieferten Lkw von 20 auf 35 anstieg.

In Bezug auf den im August 2023 angekündigten Rückruf von Staplern wegen eines Batterieproblems sagte das Unternehmen, dass es weiterhin auf Kurs sei, die ersten "überarbeiteten" batterieelektrischen Stapler mit neuen Batteriepacks bis zum Ende des ersten Quartals an die Nutzer auszuliefern. CEO Girsky sagte, er gehe davon aus, dass alle Stapler bis zum Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals an die Flotten der Endverbraucher zurückgegeben werden.

Die Umsatzprognose des Unternehmens für das erste Quartal 2024 liegt zwischen zwölf und 14 Millionen US-Dollar und liegt damit deutlich unter der Konsensschätzung von 21 Millionen US-Dollar.

Nikola beendete das Jahr mit rund 494 Millionen US-Dollar an Barmitteln, was den höchsten Stand seit Ende 2021 oder Anfang 2022 darstellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Management versuchen wird, seine Investitionen zu monetarisieren.

Trotz der Aussichten auf steigende Lkw-Verkäufe im Jahr 2024 hält der Finanzdienstleister BTIG weiterhin eine neutrale Position zu Nikola und wartet auf weitere Beweise für die Umsetzung des Unternehmens.

Die Aktie notiert vorbörslich im Minus. Seit dem 5. Dezember hat die Aktie in jeder Sitzung unter der 1-US-Dollar-Marke geschlossen. Die Titel sind seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gefallen.

Die Nikola Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 0,633USD auf Tradegate (23. Februar 2024, 11:43 Uhr) gehandelt.

