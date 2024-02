Der kanadische Gold-Silberproduzent Pan American Silver legte am Mittwoch (21. Februar) die Ergebnisse für das 4. Quartal vor. Die Zahlen waren solide, aber unter Anlegern brandeten keine Jubelstürme auf, um das Fazit aus der Zahlenveröffentlichung einmal vorwegzunehmen und salopp zusammenzufassen.

Zuletzt kommentierten wir die Lage bei Pan American Silver unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung. Darin thematisierten wir unter anderem die angespannte charttechnische Lage…

Rückblick. „[…] Damit schlug die Korrektur ein neues Kapitel auf, befindet sich im Bereich von 13,1 US-Dollar doch das markante November-Tief. Das damit ausgelöste Verkaufssignal entfaltete sofort seine Wirkung. Für Pan American Silver ging es schließlich in Richtung 12 US-Dollar. Oberhalb von 12 US-Dollar setzten immerhin erste Käufe ein. In den letzten Handelstagen legte die Aktie wieder etwas zu und ist nun unmittelbar vor den Zahlen drauf und dran, die 13,1 US-Dollar zurückzuerobern und so der Korrektur etwas die Dynamik zu nehmen. Der Zahlenveröffentlichung kommt nun eine große Bedeutung zu. Eine negative Reaktion auf die Zahlen und damit einhergehend ein Scheitern der Aktie an den 13,1 US-Dollar könnte die Karten auf der Unterseite noch einmal neu mischen und Pan American Silver in Richtung 12 US-Dollar treiben. Eine positive Reaktion auf die Zahlen und ein Vorstoß über die 13,1 US-Dollar könnten der Aktie hingegen Luft verschaffen und eine Erholung in Richtung 14 US-Dollar oder gar in Richtung 15 US-Dollar ermöglichen.“



Als (erste) Reaktion auf die Zahlen setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie kam zurück. Die Rückeroberung der 13,1 US-Dollar scheiterte in aussichtsreicher Position. Damit könnte es nun aus charttechnischer Sicht in Richtung 12 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die Zone 12,1+ US-Dollar / 12 US-Dollar würde wiederum die Aktie arg in Bedrängnis bringen und gleichzeitig eine Neubewertung notwendig machen.

Q4-Daten vs. Q3-Daten.

Wir vergleichen die Q4-Daten des Gold-Silberproduzenten mit den Q3-Daten. Pan American Silver gab den Umsatz im Dezemberquartal mit 669,6 Mio. US-Dollar an, nach 616,3 Mio. US-Dollar im Septemberquartal 2023. Der Nettoverlust belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf -67,8 Mio. US-Dollar, nach einem Nettoverlust in Höhe von -22,7 Mio. US-Dollar in Q3. Pan American Silver konnte die Silberproduktion im Gesamtjahr 2023 auf 20,437 Mio. Unzen steigern, nach 18,455 Mio. Unzen in 2022. Die AISC wurden mit 18,17 US-Dollar je Unze ausgewiesen, nach 16,48 US-Dollar in 2022. Die Goldproduktion wurde im Gesamtjahr 2023 mit 883.000 Unzen angegeben, nach 553.000 Unzen in 2022. Die AISC beliefen sich in diesem Segment auf 1.371 US-Dollar je Unze, nach 1.649 US-Dollar je Unze Gold in 2022.

Ausblick 2024.

Für das laufende Jahr plant Pan American Silver mit einer Silberproduktion in einer Spanne von 21 Mio. Unzen bis 23 Mio. Unzen bei AISC zwischen 16 US-Dollar und 18,50 US-Dollar. Die Goldproduktion wird zwischen 880.000 Unzen und 1,0 Mio. Unzen erwartet bei AISC von 1.475 US-Dollar bis 1.575 US-Dollar.