Gesunkene Energiekosten und Preiserhöhungen für die eigenen Produkte lassen bei Heidelberg Materials (DE0006047004) die Kassen klingeln: Mit den Geschäftszahlen für 2023 meldete der Konzern am 22.2.24 trotz der bescheidenen Stimmung in der Baubranche und gesunkenen Absatzmengen eine Steigerung des Umsatzes um 4,4 Prozent auf 21,2 Mrd. Euro, der operative Gewinn (EBITDA) wuchs dabei um 19 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro und die EBITDA-Marge erreichte mit 20,1 Prozent wieder den angepeilten Korridor von 20 bis 22 Prozent. Das Management kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Mrd. Euro an, das bis 2026 läuft.



Long-Hebelprodukte können in mehreren Szenarien attraktive Renditen generieren – sowohl bei einer Seitwärtsbewegung als auch bei wieder ansteigenden Kursen. Anleger wählen die Strategie, die zu ihrer Markterwartung passt.

Discount-Call-Optionsschein mit Strike bei 80 Euro und Cap bei 90 Euro