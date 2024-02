Auch die vor wenigen Handelstagen veröffentlichten Q4-Daten des Unternehmens vermochten es nicht, die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining aus ihrer etwas lethargisch wirkenden Bodenbildungsphase zu holen.

Wie ein Großteil der Aktien der Gold- und Silberproduzenten auch geriet Hecla Mining zum Jahresende 2023 unter Abgabedruck. Notierte die Aktie um Weihnachten 2023 herum noch oberhalb von 5 US-Dollar, so hat sie aktuell große Mühe, die Marke von 3,5 US-Dollar zu halten.

Zahlen 2023 vs. 2022

Bevor wir uns der aktuellen charttechnischen Lage widmen, noch ein kurzer Blick auf die frischen Q4-Daten. Wir betrachten die Zahlen jedoch auf Basis des Gesamtjahres. Hecla Mining verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 720,227 Mio. US-Dollar, nach 718,905 Mio. US-Dollar in 2022. Das Unternehmen wies einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -84,769 Mio. US-Dollar aus, nach -37,900 Mio. US-Dollar in 2022. Hecla Mining produzierte im abgelaufenen Jahr 14,342 Mio. Unzen Silber zu AISC in Höhe von 11,76 US-Dollar je Unze und 151.259 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 2.048 US-Dollar je Unze. Vergleichswerte 2022: 14,182 Mio. Unzen Silber zu AISC in Höhe von 10,66 US-Dollar je Unze und 175.807 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.773 US-Dollar je Unze.

Ausblick 2024

Hecla Mining plant in 2024 mit einer Silberproduktion in Höhe von 16,5 Mio. Unzen bis 17,5 Mio. Unzen bei AISC zwischen 13,0 US-Dollar und 14,5 US-Dollar und einer Goldproduktion in Höhe von 121.000 Unzen bis 133.000 Unzen.

Chartcheck

Mit dem Jahreswechsel etablierte sich ein steiler Abwärtstrend (grün dargestellt). Dieser dominiert noch immer das Handelsgeschehen und drückt die Aktie konsequent in Richtung 3,5 US-Dollar. Ein Bruch der 3,5 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotential eröffnen. Insofern sollte dieser Kursbereich tunlichst nicht unterschritten werden. Um das angespannte Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 4,0 US-Dollar. Weitere Widerstände liegen bei 4,5 US-Dollar und 5,1+ US-Dollar.