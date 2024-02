Für die Aktionäre des Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals kam es zuletzt knüppeldick. Die Aktie ging auf Tauchstation, nachdem das Unternehmen die Produktionseckdaten für 2023 und den Produktions-Ausblick für 2024 veröffentlichte.

Vor allem der Ausblick sorgte für einigermaßen Ernüchterung am Markt. Die detaillierten Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023 bzw. für das Gesamtjahr 2023 werden am 14. März veröffentlicht.

Die Reaktion des Marktes auf die Eckdaten hat die Aktie aus charttechnischer Sicht arg in Bedrängnis gebracht. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Wheaton Precious Metals vom 22. Januar war mit Blick auf das Chartbild Gefahr im Verzug.

Rückblick. In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Oberhalb von 50 US-Dollar begann die Rally zu wackeln. Mittlerweile haben Gewinnmitnahmen die Aktie aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis gebracht. Nach dem Verlust der Unterstützung von 47,5 US-Dollar rückt nun der nächste wichtige Unterstützungsbereich 45,7 US-Dollar / 45 US-Dollar in den Fokus. Dieser wird von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein bärisches Kreuzen der 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag. Kurzum. Die Luft ist aktuell raus. Die Korrektur bei Gold und Silber belastet die Aktie Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation ist mit weiteren Abgaben in Richtung 42,5 US-Dollar oder gar in Richtung 40 US-Dollar zu rechnen. Um frisches Aufwärtsmomentum zu initiieren, muss Wheaton Precious Metals über die 50 US-Dollar laufen…“

Konsolidierende Gold- und Silberpreise sorgten in den letzten Tagen und Wochen für permanenten Druck auf den Aktienkurs des Streaming- und Royalty-Unternehmens. Ein vorerst letzter Erholungsversuch verlief Ende Januar / Anfang Februar halbherzig. Die Aktie schaffte es kaum über die wichtige Unterstützung 47,5 US-Dollar. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzte ein. Die Aktie drehte nach unten ab.

Wheaton Precious Metals rauschte schließlich unter die Zone um 45 US-Dollar. Ein erster Abwärtsimpuls endete an der wichtigen Unterstützung von 42,5 US-Dollar. Ein erneuter Erholungsversuch scheiterte hingegen an der wichtigen Marke von 45 US-Dollar.

Den „Bullen“ wurde durch das Scheitern an der Marke von 45 US-Dollar endgültig der Zahn gezogen. Die Aktie kippte nach unten weg. Der Rücksetzer bekam durch die enttäuschenden Produktionseckdaten weiteren Schwung. Zuletzt ging es für Wheaton Precious Metals unter die 40 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht scheint der Weg damit vorgezeichnet zu sein. Einem Anlaufen der markanten Unterstützung von 38,4 US-Dollar steht nicht mehr viel im Wege. Sollte es für Wheaton Precious Metals auch noch darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Um das Chartbild etwas zu entspannen, bedarf es eines Vorstoßes über die 42,5 US-Dollar; ideal wäre ein Vorstoß über die 45 US-Dollar.