Ende September 2023 hatte Exxon Mobil die große Chance, der damaligen Aufwärtsbewegung mit einem Sprung über die 120 US-Dollar weiteres Potential zu eröffnen. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten damals das Unterfangen. Exxon Mobil kippte in ein veritables Korrekturszenario.

Im Januar tauchte Exxon Mobil schließlich unter die 96 US-Dollar ab – das aktuell gültige Korrekturtief.

Immerhin gelang Exxon Mobil daraufhin die rasche Rückkehr über die 100 US-Dollar, doch die Erholung versagte an entscheidender Stelle. Um das Erholungsszenario voranzutreiben, hätte es über die 105 US-Dollar gehen müssen, doch an diesem Widerstand biss und beißt sich die Aktie die Zähne aus. In den letzten Tagen und Wochen gab es zahlreiche Versuche, diese Hürde zu überwinden, doch allesamt scheiterten sie.

Die Relevanz des Kursbereichs um 105 US-Dollar ist hoch. Und die leicht darüber verlaufende 200-Tage-Linie erhöht sie noch einmal deutlich. Umso wichtiger ist es, dass der Cluster endlich aufgebrochen werden kann.

Ein erfolgreicher Vorstoß über die 105 US-Dollar würde den Kursbereich 109 US-Dollar / 110 US-Dollar auf die Agenda setzen. Eine Bewegung über die 110 US-Dollar würde schließlich ein weiteres Kaufsignal liefern, doch soweit ist es noch nicht. Aus charttechnischer Sicht gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. So würde bereits ein Rücksetzer unter die 100,5 US-Dollar / 100 US-Dollar ein starkes Warnsignal auslösen…