Die US-Quartalssaison neigt sich langsam ihrem Ende entgegen, das Earnings-Highlight in dieser Woche dürften am Mittwochabend die Zahlen von Dow-Jones-Wert Salesforce werden. Für diese haben sich am Montag die Analysten der Citi besonders optimistisch gezeigt und ihr Kursziel erhöht.

Kursziel deutlich erhöht, Margen-Optimismus