Nichtsdestotrotz hat sich das Papier in einem unverändert freundlichen Gesamtmarktumfeld erholen und Kurs auf die wichtige Widerstandsmarke von 60 US-Dollar nehmen können. Sogar ein prozyklisches Kaufsignal ist in Sicht. Ist die Aktie damit ein Kauf?

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/02/27/pypl-daily-27022024.png

Enttäuschung verdaut, Konsolidierung konstruktiv

Nach dem enttäuschenden Quartalsbericht brachen die Papiere zweistellig ein, trafen aber in der Unterstützungszone zwischen 55 und 57,50 US-Dollar auf Kaufinteresse und konnten eine erste Gegenreaktion einleiten. Die jedoch traf in den vergangenen Tagen bei 60 US-Dollar auf erbitterten Widerstand der Verkäufer.

Nun nähert sich PayPal erneut der Marke von 60 US-Dollar – und profitiert für seinen nächsten Ausbruchsversuch von einer verbesserten technischen Indikation. Im Trendstärkeindikator MACD nämlich deutet sich ein Sprung über die Signallinie an, was eine Entspannung des Abwärtsdrucks bedeuten würde und in der Vergangenheit häufig mit mehrwöchigen Erholungsrallyes einherging.

Zugleich notiert der Relative-Stärke-Index aktuell neutral. Eine weitere Konsolidierung wäre vor dem nächsten Versuch, die Marke von 60 US-Dollar zu überwinden, daher nicht nötig. Ein direkter Anlauf ist nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage wahrscheinlich.

Übergeordnetes Kaufsignal in Vorbereitung

Sollte es PayPal tatsächlich gelingen, diesen Widerstand aus dem Weg zu räumen winken gleich mehrere positive Optionen für den weiteren Kursverlauf. Erstens dürfte die Aktie Kurs auf 65 US-Dollar nehmen. Hier liegt nicht nur der nächste größere Widerstand, sondern es gilt auch, die hier gerissene Abwärtslücke noch zu schließen.

Außerdem könnte sich die Aktie wieder im nach den Zahlen verlassenen Aufwärtstrendkanal etablieren. Die Rückeroberung der 60-Dollar-Marke sowie des Aufwärtstrendkanals würde eine weitere positive Folge nach sich ziehen: Der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt würde die 200-Tage-Linie von unten kreuzen.

Es läge mit einem sogenannten Golden Cross ein prozyklisches Kaufsignal vor – aus einer mehrwöchigen könnte so ein mehrmonatige Erholungsbewegung werden. Auch bei etwa 73,50 US-Dollar gilt es beispielsweise noch eine Kurslücke zu schließen.

Fazit: Hier braut sich etwas zusammen!

Viel war in den vergangenen Tagen von PayPal nicht zu hören. Der Aktie hat es offenbar nicht geschadet, die konnte die Enttäuschung der vergangenen Wochen verdauen und sich erneut an die Widerstandsmarke von 60 US-Dollar heranpirschen.

Aufgrund von Verbesserungen in der technischen Indikation stehen die Chancen aktuell gut, dass es der Aktie gelingt, diesen Widerstand zu überwinden und mit einem Golden Cross schon in den kommenden Tagen für ein übergeordnetes Kaufsignal sorgen zu können.

Wer hier als Anleger mitmischen, sich aber gegen Abwärtsrisiken absichern möchte, sollte anstatt eines Investments in die Aktie direkt auch ein Engagement mithilfe eines Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion