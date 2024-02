HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Anbieter Erneuerbarer Energien habe mit der installierten Leistung im vergangenen Jahr seine Ziele übertroffen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das windreiche vierte Quartal in Deutschland spreche dafür, dass das Unternehmen seinen Ausblick übertreffen werde./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 07:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:11 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 11,19EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 12:11 Uhr) gehandelt.