MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Krones von 135 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe überzeugende vorläufige Jahreszahlen präsentiert und einen zuversichtlichen Ausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei immer noch sehr attraktiv bewertet und gehöre zu seinen "Top Picks"./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 13:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 112,6EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m