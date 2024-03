Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 , nach eigener Angabe der größte unabhängige Händler für gebrauchte Fahrzeuge in Europa, hat sich am Mittwochmorgen mit seinem Geschäftsbericht zu Wort gemeldet. Dieser lässt gemeinsam mit dem Ausblick für 2024 den Sprung in die Gewinnzone erwarten.

Ein Minus von knapp 93 Prozent – das ist die katastrophale Bilanz der Aktie des Unternehmens seit dem Börsengang im Februar 2021. Profitierte Auto1 zum IPO von einem weltweit äußerst angespannten Fahrzeugmarkt, die Produktion von Neufahrzeugen war durch die globalen Lieferkettenprobleme erheblich aus dem Takt geraten, litten die Papiere seither unter der fehlenden Profitabilität des Geschäftsmodelles: Auto1 verdiente in den vergangenen Jahren einfach kein Geld.

Das war zugegeben auch in 2023 noch nicht der Fall. Zwar weist das Unternehmen mit einem Bruttogewinn von 527,9 Millionen Euro das bislang beste Geschäftsergebnis seit dem Börsengang aus, allerdings beträgt das daraus erzielte EBITDA noch immer -43,9 Millionen Euro.

Immerhin: Mit einem operativen Minus von nur noch 4,5 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal zeigt der Trend inzwischen in die richtige Richtung – im Jahr zuvor belief sich der Fehlbetrag im Schlussquartal noch auf 36 Millionen Euro.

... Profitabilität in 2024 zum Greifen nahe

Insgesamt verkaufte Auto1 im vergangenen Jahr rund 586.000 Fahrzeuge und erlöste daraus einen Umsatz von 5,46 Milliarden Euro, was etwas unter den Erwartungen der Analysten lag. Dafür aber konnte Auto1 zumindest mit dem oberen Ende seiner Geschäftsprognose für 2024 überzeugen.

Der Fahrzeugabsatz soll bei 610.000 bis 665.000 Fahrzeugen liegen, der Bruttogewinn bei 565 bis 625 Millionen Euro. Experten hatten auf einen Fahrzeugabsatz von 588.000 sowie einen Bruttogewinn in Höhe von 608 Millionen Euro getippt. Der operative Gewinn soll im kommenden Jahr bei 21 Millionen Euro liegen. Damit wäre die vom Markt ersehnte Profitabilität erreicht.

Bodenbildung erfolgreich, Aktie legt zu

Die Aussicht auf den Sprung in die Gewinnzone kommt unter den Anlegern am Mittwochmorgen gut an. Die Aktie konnte sich im frühen Handel um bis zu zehn Prozent steigern und damit die in den vergangenen Wochen im Bereich von 3,65 Euro erfolgte Bodenbildung zu einem Erfolg führen.

Bis sich in der Aktie aber größere, positive Signale ergeben, ist der Weg noch ein weiter. Hierzu gilt es zunächst, den Widerstand bei fünf Euro abzuräumen und anschließend das Doppeltop aus dem Schlussquartal 2023 bei etwa 6,50 Euro zu überwinden.

Fazit: Deutliche Verbesserungen, aber Aktie noch kein Kauf

Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist nach seinem Börsengang 2021 auf dem Weg in die Profitabilität. Dank einer deutlichen Verbesserung beim Gewinn pro verkauften Fahrzeug insbesondere im Privatkundengeschäft hat sich das Betriebsergebnis in 2023 deutlich verbessert.

Kann das Unternehmen den Trend der vergangenen zwölf Monate halten und die für 2024 selbstgesteckten Ziele beim Betriebsgewinn erreichen, hat Auto1 den Beweis angetreten, dass sein Geschäftsmodell auch in dieser Größe profitabel ist und die Aktie dürfte einer deutlichen Erholung entgegensehen.

Noch sollten Anleger jedoch abwarten, denn ungeachtet der operativen Verbesserungen notiert die Aktie technisch äußerst schwach. Erste prozyklische Signale sind hier frühestens ab Kursen um etwa fünf Euro zu erwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

