In unserer letzten Kommentierung (vom 20. Februar) zur Aktie des US-amerikanischen Streaming- und Royalty-Unternehmens Royal Gold thematisierten wir die damals aktuellen Zahlen für das 4. Quartal und die nach wie vor angespannte charttechnische Lage.

Die Zahlen selbst fielen robust aus, konnten aber keine positiven Akzente setzen. Dabei wäre eine positive Reaktion auf die Zahlen dringend notwendig gewesen. Der untere Chart zeigt, warum…

Rückblick. In Bezug auf die charttechnische Verfassung der Aktie hieß es zuletzt „[…] Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung geriet noch einmal die eminent wichtige Unterstützung von 107 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Immerhin gelang es der Aktie, diese auch nach der Zahlenveröffentlichung zu verteidigen. Anderenfalls hätte eine Bewegung in Richtung 102 US-Dollar gedroht; womöglich auch unter die 100 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht sieht sich die Aktie einigen Herausforderungen gegenüber. Unter allen Umständen muss die Rückkehr über die 115 US-Dollar gelingen, um den Druck von den zentralen Unterstützungen zu nehmen.“

Nun, die Herausforderungen sind in den letzten Tagen nicht kleiner geworden. Der mit dem markanten Januar-Hoch (wurde bei 125 US-Dollar ausgebildet und ist Bestandteil einer imposanten Mehrfach-Top-Formation) installierte Abwärtstrend (grün dargestellt) dominiert noch immer das Handelsgeschehen. Dessen Vehemenz will ganz einfach nicht nachlassen. Erholungsversuche waren zuletzt Mangelware.

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis macht darüber hinaus deutlich, dass aus charttechnischer Sicht weiterhin Gefahr im Verzug ist. Die Aktie ist in den wichtigen Unterstützungsbereich 102 US-Dollar / 100 US-Dollar eingedrungen. Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar könnte das Korrekturszenario weiter verschärfen und weitere Abgaben provozieren. Sollte es hierzu kommen, ist mit weiteren Kursrückgängen in Richtung 90 US-Dollar oder gar in Richtung 84,6 US-Dollar zu rechnen.

Dass die Aktie bereits deutlich überverkauft ist, sei erwähnt, scheint aber aktuell (noch) keine große Rolle zu spielen. Das aktuelle Kaufinteresse ist mit zurückhaltend noch wohlwollend umschrieben… Um aus charttechnischer Sicht Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Royal Gold über die Zone 109 US-Dollar / 110 US-Dollar zurückkehren.