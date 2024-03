John Hussman, der Präsident des Hussman Investment Trust, verwies auf die monströse Aktienrallye der letzten vier Monate, die zahlreiche Leitindizes vom S&P 500 in den USA bis zum Nikkei in Japan auf eine Reihe von Allzeithochs gebracht habe. Das meiste davon sei jedoch auf die "fast verzweifelte Angst der Wall Street, etwas zu verpassen" (Fear Of Missing Out, FOMO) zurückzuführen, so Hussman in einer aktuellen Mitteilung – was langfristig Probleme für Aktien bedeute.

"Diese Angst wird von vielen Faktoren genährt: dem jüngsten Anstieg der nominalen Höchststände, der Begeisterung über eine 'weiche Landung' der Wirtschaft, der erwarteten 'Wende' hin zu niedrigeren Zinsen und in jüngster Zeit der Euphorie über die Aussichten der künstlichen Intelligenz", erklärte Hussman. "Ich glaube, dass auf die aktuellen Marktbewertungen, unabhängig von der gewählten Messgröße, wahrscheinlich schwache bis miserable zehn- bis zwölfjährige Gesamtrenditen und hohe Verluste über den gesamten Zyklus folgen werden", warnte er.