Die Aktien des Unternehmens fielen vorbörslich um 20 Prozent, nachdem die Umsätze hinter den Analystenerwartungen zurückblieben. CEO John Jacobs räumte ein, dass Novavax in den USA nur einen niedrigen einstelligen Marktanteil erreicht hatte, unter anderem weil das Unternehmen seinen proteinbasierten Impfstoff später auf den Markt brachte als die mRNA-basierten Konkurrenten Pfizer und Moderna.

"Wir waren von dieser Leistung in den USA enttäuscht", so Jacobs. Er identifizierte Schwächen in der Vertriebsstrategie und bei der Produktverpackung als Schlüsselfaktoren. Für das kommende Jahr plant Novavax, seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, unter anderem durch die Einführung vorgefüllter Spritzen und eine breitere Verfügbarkeit im Einzelhandel.

Trotz eines Umsatzes von 291 Millionen US-Dollar im vierten Quartal und einem Verlust von 1,44 US-Dollar pro Aktie verfehlte das Unternehmen die Markterwartungen, die einen Verlust von 45 Cent pro Aktie und einen Umsatz von etwa 322 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten. Für 2024 erwartet Novavax einen Umsatz zwischen 800 Millionen und eine Milliarde US-Dollar, was unter den 984 Millionen US-Dollar von 2023 liegt.

Das Unternehmen plant, seine Kosten weiter zu reduzieren und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung signifikant zu senken. Nachdem Novavax in der Vergangenheit aufgrund von Produktionsproblemen und behördlichen Verzögerungen Herausforderungen bei der Markteinführung seines Impfstoffs hatte, verlor es seitdem rund 98 Prozent seines Wertes, was zu einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 700 Millionen US-Dollar führte.

Enttäuscht zeigten sich neben CEO Jacobs auch unsere wO-User im Novavax-Forum. Allerdings rechnete der ein oder andere schon mit einem schwächeren Zahlenwerk:

"Eigentlich wie erwartet! Fünf Dosen nach Polen und Taiwan können halt nicht das ganze Unternehmen finanzieren." – rexe05351

"Das hatte sich ja mittags angedeutet, das Kerngeschäft läuft bisher mäßig und man verdient nichts. Leider lag ich absolut richtig." – Magictrader

