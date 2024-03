Der Umsatz sank in dem am 31. Januar zu Ende gegangenen Quartal um 4,4 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar, während die durchschnittliche Prognose der Analysten bei 13,6 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Der Gewinn vor Sonderposten lag mit 81 Cent pro Aktie im Rahmen der Schätzungen der Wall Street.

Das unterdurchschnittliche Ergebnis ist auf das PC-Geschäft zurückzuführen. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Verkaufszahlen im Bereich Consumer-PCs hatten Analysten für das Quartal einen Umsatzanstieg prognostiziert. Stattdessen fielen die Verbraucherumsätze um ein Prozent auf 2,76 Milliarden US-Dollar und die Einnahmen mit kommerziellen PCs um fünf Prozent auf 6,05 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, am späten Mittwoch in einer Erklärung mitteilte. Beide Sparten schnitten schlechter ab als erwartet. Der Umsatz der Druckersparte lag mit 4,38 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Schätzungen.

Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel 7,6 Prozent, nachdem sie zuvor in New York bei 28,72 US-Dollar geschlossen hatte. In diesem Jahr ist die Aktie im regulären Handel um 4,6 Prozent gefallen.

Dennoch erwartet das Unternehmen 2024 einen Anstieg der PC-Verkäufe, sagte Vorstandschef Enrique Lores in einem Interview mit Bloomberg. Dies werde von einer Erholung der Unternehmensausgaben, neuen Computern, die mit der Windows-11-Software von Microsoft betrieben werden und der Umstellung auf PCs, die für künstliche Intelligenz geeignet sind, angetrieben, fügte er hinzu.

Kommt die Erholung?

HP hielt an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr, das im Oktober 2024 endet, fest. Der freie Cashflow soll zwischen 3,1 und 3,6 Milliarden US-Dollar liegen. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 3,25 und 3,65 US-Dollar pro Aktie liegen.

Der PC-Markt habe in den letzten Jahren einen "beispiellosen Abschwung in der Geschichte der Branche" erlebt, schrieb die Analystenfirma IDC letzten Monat in einem Bericht und fügte hinzu, dass die Auslieferungen in der Weihnachtszeit die niedrigsten seit 2006 gewesen seien. IDC prognostiziert jedoch für dieses Jahr ein Wachstum, da "die Schrumpfung ihren Tiefpunkt erreicht zu haben scheint".

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion