Wenn es eine Konstante im Rohstoffbereich im Jahr 2023 gab, dann war es die fulminante Rally im Uransektor. Der Uranpreis haussierte im letzten Jahr. Die Aktien der Uranproduzenten taten es ihm gleich… Auch „Dickschiff“ Cameco profitierte von der Gemengelage. Die Aktie verdoppelte sich nahezu in 2023.

Die Erfolgsgeschichte setzte sich zunächst auch zu Jahresbeginn 2024 nahtlos fort. Cameco markierte Anfang Januar ein Hoch nahe der Marke von 70 CAD. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten damals den Vorstoß über die 70 CAD. Nach einem Rücksetzer versuchte sich Cameco Anfang Februar ein weiteres Mal an der 70er Marke; ebenfalls ohne Erfolg. Während der erste Rücksetzer im Januar noch vergleichsweise eng begrenzt blieb, kam Cameco zuletzt dynamischer zurück. Der untere Chart zeigt jedoch, dass es das noch nicht gewesen sein muss.

Korrektur überrascht nicht.

Dass nach den starken Preis- und Kursanstiegen der vergangenen Monate eine Korrektur einsetzte, sollte zunächst nicht überraschen. Auch das Ausmaß ist noch nicht als bedrohlich einzustufen. Allerdings mahnt der Chart zur Vorsicht. Weitere Abgaben können mit Blick auf die aktuelle charttechnische Verfassung der Aktie nicht ausgeschlossen werden.

Chartcheck.

Der Verlust die markanten Unterstützungszone 62,5 CAD / 60 CAD wirkt aus charttechnischer Sicht nach. Mit dem Rutsch unter die 60 CAD löste Cameco ein starkes Verkaufssignal als. Mit dem Kursbereich von 55 CAD steht aktuell eine weitere markante Unterstützung im Fokus. Es zeichnet sich nun eine Entscheidung ab. Sollte es für Cameco darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 50 CAD eröffnen. Idealerweise halten aber die 55 CAD und Cameco orientiert sich im Anschluss wieder nach oben. In diesem Fall wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn Cameco zügig die Bewegung über die 60 CAD / 62,5 CAD hinweg ausdehnen würde.

Kurzum

Bei Cameco ist aktuell ein wenig die Luft raus. Der Uranpreis konsolidiert. Die Anfang Februar veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens fielen durchwachsen aus und waren nicht dazu angetan, der Aktie noch einmal ein paar Prozente Kursgewinn zu entlocken. Im besten Fall kann die Korrektur nun auf dem aktuellen Niveau von 55 CAD gestoppt werden. Allerdings thront noch immer das imposante Doppeltop im Bereich von 69+ CAD über dem Kursverlauf und wirft dunkle Schatten auf selbigen. Von daher ist auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 50 CAD ein Szenario, das einkalkuliert werden muss.

Werbung: Spektakuläre Chancen im Edelmetall- und Rohstoffsektor! Verpassen Sie keine Nachrichten mehr von Gold-Silber-Rohstofftrends und abonnieren Sie jetzt kostenlos den passenden Newsletter dazu: Jetzt abonnieren!