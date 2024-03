NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordrally hat es am Montag an den US-Börsen zunächst keine Bestmarken gegeben. Die Anleger dürften sich zurückhalten, denn mit dem Arbeitsmarktbericht und dem Auftritt des Notenbank-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress stünden in geldpolitischer Hinsicht wichtige Tage bevor, hieß es am Markt. Experten erwarten, dass das Thema Geldpolitik die Kurse vorerst wieder stärker beeinflusst.

Unter den zuletzt rekordhohen Indizes lag der S&P 500 zuletzt mit 0,03 Prozent im Minus bei 5135,43 Zählern, obwohl die Bank of America das Kursziel für den breit gefassten Index zum Jahresende auf 5400 Punkte nach oben schraubte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es auch knapp um 0,04 Prozent auf 18 295,19 Zähler bergab. Der Dow Jones Industrial verlor 0,23 Prozent auf 38 995,61 Punkte. Er ist der einzige der großen US-Indizes, dessen Rekord schon einige Tage zurückliegt.