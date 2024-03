Für Marko Kolanovic, Chefmarktstratege von JPMorgan, deuten die dramatische Rallye der US-Aktien und der schnelle Anstieg von Bitcoin zunächst über die 60.000-US-Dollar-Marke auf eine Blase hin. Er sieht diese Fortschritte als Anzeichen für eine zunehmende Schaumbildung auf dem Markt – also Bedingungen, die typischerweise einer Blase vorausgehen, wenn die Preise von Vermögenswerten in einem unhaltbaren Tempo steigen.

An der Wall Street häufen sich Warnungen, die an den Dotcom-Boom der späten 1990er-Jahre oder die Post-Pandemie-Manie von 2021 erinnern, als die Aktienkurse schnell in die Höhe schossen und schließlich platzten.