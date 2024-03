Gold haussiert derzeit in beeindruckender Art und Weise. Silber ließ sich vom Momentum bei Gold anstecken und legte zuletzt ebenfalls deutlich zu. Darüber hinaus birgt die aktuelle charttechnische Konstellation durchaus „Sprengkraft“…

Im Fahrwasser des stark ansteigenden Goldpreises konnte auch Silber sich einiger charttechnischer Fesseln entledigen. Setzt Silber zum finalen Befreiungsschlag an?

Kommen wir auf Silber zurück.

Aufwärtsbewegungen bei Silber haben nicht selten Rally-Charakter. Innerhalb kürzestes Zeit macht das Edelmetall dann gern einmal „ordentlich Meter“ und stellt mit seiner Dynamik auch Gold in den Schatten. Wenn man sich den oberen Chart so ansieht, dann fällt auf, dass Silber bereits Schwung aufgenommen hat, als es sich vom letzten Zwischentief bei 22,3 US-Dollar löste.

Die in unserer letzten Kommentierung „Fliegt hier bald der Deckel? SILBER nach starkem Wochenausklang am Drücker.“ vom 03.03. noch thematisierten Widerstandsbereiche 23 US-Dollar und 23,5 US-Dollar wurden bereits mit Vehemenz durchschnitten. Aktuell klopft das Edelmetall an die Tür zu den 24 US-Dollar.

Ein erfolgreicher Ausbruch über die psychologisch wichtigen 24 US-Dollar würde Silber weiteres Aufwärtspotential in Richtung 24,5 US-Dollar eröffnen. Danach würden mit den 25 US-Dollar und 25,5 US-Dollar zwei weitere Widerstände und damit potentielle Zielzonen warten.

Kurzum. Auch Silber baut Momentum auf. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 24 US-Dollar könnte sich als Initialzündung erweisen. Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 23,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 23 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.