Gold nutzt aktuell die Gunst der Stunde und das am Freitag aufgebaute Momentum. Das Edelmetall bricht über den bislang limitierenden Preisbereich um 2.080 US-Dollar aus. Und – das ist mindestens genauso wichtig – verleiht dem Vorstoß Relevanz, in dem gleich die 2.100 US-Dollar einkassiert wurden.

So ganz überraschend kommt die aktuelle Preisentwicklung nicht. Bereits in unserer Kommentierung „Außer Rand und Band - GOLD sprengt die (ersten) Ketten!“ vom Samstag, 02.03., thematisierten wir den Preisanstieg vom Freitag, der das Edelmetall in die aussichtsreiche Ausgangsposition brachte.

Noch einmal zur Erinnerung. Am Freitag enttäuschten wichtige US-Konjunkturdaten (ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe und Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan). Das schlug wiederum dem US-Dollar aufs Gemüt. Die Greenbackschwäche forcierte letztendlich Goldpreisanstieg.

Dass Gold am heutigen Montag nahtlos an die bärenstarke Vorstellung vom Freitag anknüpfen konnte, stimmt mit Blick auf die nächsten Tage / Wochen optimistisch. Eine Bewegung in Richtung 2.200 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. Das würde sich auch mit dem aus der regelkonformen Auflösung der bullischen Flagge (rot dargestellt) resultierenden Bewegungsziel decken.

Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im Goldpreis idealerweise auf 2.080 US-Dollar begrenzt bleiben.

Werbung: Spektakuläre Chancen im Edelmetall- und Rohstoffsektor! Verpassen Sie keine Nachrichten mehr von Gold-Silber-Rohstofftrends und abonnieren Sie jetzt kostenlos den passenden Newsletter dazu: Jetzt abonnieren!