Was war das für ein furioses Wochenfinale im Edelmetallsektor?! Der Goldpreis legte am Freitag (01.03.) deutlich zu und bricht damit aus einer spannenden, charttechnischen Formation aus. Auch Silber „wachte“ auf…

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 29. Februar übte Gold Druck auf die obere Begrenzung der potentiellen Flaggenformation (nun rotdargestellt) aus. Nun also der vermeintliche Befreiungsschlag. Wie könnte es jetzt weitergehen?

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 29.02. überschrieben wir mit „Steht das Edelmetall vor einer Preisrally?“. Damals hieß es unter anderem „[…] Wir möchten die Aufmerksamkeit noch einmal auf das Doppel-Top lenken, das sich im Dezember im Bereich von 2.080 US-Dollar ausgebildet hatte. Vom zweiten Hoch ausgehend installierte sich die noch immer laufende Konsolidierung bzw. Korrektur. Die Preisentwicklung der letzten Wochen lässt sich in das Korsett einer großen bullischen Flaggenformation (grün dargestellt) pressen. Üblicherweise sind diese Formationen aus bullischer Sicht gern gesehen. Das vermeintliche Problem an dieser Flagge – sie ist zum einen etwas zu groß geraten und zum anderen hat Gold bereits den dazu „passenden“ Aufwärtstrend verlassen. Alles in allem lässt die aktuelle Konstellation auch einen anderen Interpretationsansatz zu: Es könnte sich möglicherweise auch um einen Abwärtstrendkanal handeln… Letztendlich ist das aber auch egal, denn das Edelmetall steht – ob bullische Flagge oder Abwärtstrendkanal – an deren / dessen oberer Begrenzung. Ein erfolgreicher Ausbruch würde so oder so ein frisches Kaufsignal auslösen. Und nachsetzen müsste das Edelmetall auch, um den Ausbruch zu bestätigen. Hierzu müsste es zunächst über den Widerstandsbereich 2.050 US-Dollar / 2.055 US-Dollar gehen. […]“.

Maßgeblichen Anteil an der kleinen Preisrally bei Gold hatten die schwachen US-Konjunkturdaten vom Freitag. So blieb der eminent wichtige ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Februar, der am Freitag veröffentlicht wurde, hinter den Erwartungen zurück. Und das deutlich. Ganz ähnlich sah das mit den ebenfalls am Freitag veröffentlichten Daten zur US-Verbraucherstimmung (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan) aus. Auch diese Daten verfehlten die Markterwartungen. Die Summe der schlechten Konjunkturdaten schürte wiederum Zinssenkungsphantasien in den USA. Zinssenkungen schwächen den US-Dollar, was oft dem Goldpreis zuträglich ist….

Gold ging mit 2.080+ US-Dollar aus dem Freitagshandel. Das ist ein überaus spannendes Preisniveau, liegt hier doch die bereits zuletzt thematisierte Doppeltop-Formation. Damit bahnt sich bei Gold die ultimative Weichenstellung an… Und der Start in die neue Handelswoche könnte womöglich bereits entscheidend sein. Zwei Szenarien zeichnen sich ab.

(I) Gold setzt seinen Weg auf der Oberseite fort, durchbricht die 2.080 US-Dollar signifikant, idealerweise geht es über die 2.100 US-Dollar und stößt damit die Tür auf der Oberseite weit auf.

(II) Gold scheitert mit dem Unterfangen den Preisbereich 2.080 US-Dollar / 2.100 US-Dollar zu durchbrechen. Gewinnmitnahmen ziehen auf. In diesem Fall muss es Gold gelingen, spätestens im Bereich von 2.000 US-Dollar / 1.970 US-Dollar Halt zu finden, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

