Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research erklärte in einer Einschätzung auf seiner Webseite: "Der Risikoappetit auf Bitcoin schein kurzfristig gestillt. Anleger, welche sich nun zum ersten Mal in der Gewinnzone befinden, könnten weiter auf die Idee kommen Gewinne einzustreichen. Das langfristige Bild zeigt jedoch weiterhin einen intakten Aufwärtstrend."

Am Mittwochmorgen notiert der Bitcoin rund 1,5 Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit 66.023 US-Dollar. Auch andere große Altcoins wie XRP, BNB, Cardano und Dogecoin steht derzeit noch im Minus (08:35 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.