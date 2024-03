Die New York Community Bank gab am Donnerstag bekannt, dass sie in dem Monat vor der Ankündigung einer Kapitalspritze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar sieben Prozent ihrer Einlagen verloren hat.

Die Bank verfügte demnach am 5. März über Einlagen in Höhe von 77,2 Milliarden US-Dollar, so NYCB in einer Investorenpräsentation im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung. Das war ein Rückgang gegenüber 83 Milliarden US-Dollar am 5. Februar, dem Tag bevor Moody's Investors Service die Kreditwürdigkeit der Bank auf Ramschniveau herabsetzte.

NYCB teilte außerdem mit, dass die vierteljährliche Dividende zum zweiten Mal in diesem Jahr von 5 Cent auf 1 Cent pro Aktie gesenkt wird, was einem Rückgang von 80 Prozent entspricht. Die Bank zahlte eine 17-Cent-Dividende, bis sie einen überraschenden Verlust im vierten Quartal meldete, der einen negativen Nachrichtenzyklus einleitete.

Die NYCB-Aktie geriet aufgrund von Bedenken über den Kreditbestand und die Einlagenbasis der Bank ins Trudeln. Innerhalb von etwas mehr als einem Monat wechselte die Bank zweimal den CEO, wurde von zwei Rating-Agenturen herabgestuft und gab steigende Verluste bekannt. Am Mittwoch sank die Aktie in einer wilden Achterbahnfahrt auf unter zwei US-Dollar – ein Tiefststand. Am Donnerstag notiert der Titel zweistellig im Plus.

