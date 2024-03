Der EZB wurde die Show gestohlen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern keine Veränderungen an den Leitzinsen und der Geldpolitik insgesamt beschlossen. Damit hatte zum aktuellen Zeitpunkt aber auch niemand gerechnet. Spannend war daher für die Marktteilnehmer lediglich die Frage, ob es Hinweise auf zukünftige Zinsschritte gibt. Und die gab es.



(Quelle: Europäische Zentralbank)

Die Projektionen für die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel (Kerninflation) wurden ebenfalls nach unten korrigiert, ebenso die Erwartungen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP, engl.: GDP). Ansonsten war das Statement im Wortlaut vollständig unverändert gegenüber dem aus der vorherigen Sitzung vom 25. Januar. Man konnte daher nur spekulieren, was die Angaben zu den Projektionen im Hinblick auf die zukünftige Geldpolitik zu bedeuten haben.

Die EZB wird bis mindestens Juni die Füße stillhalten

Auf der Pressekonferenz sagte EZB-Chefin Christine Lagarde dann, dass sich die meisten Messgrößen der zugrunde liegenden Inflation weiter abgeschwächt hätten, der binnenwirtschaftliche Preisdruck bislang aber hoch bleibe, was zum Teil einem starken Lohnwachstum zuzuschreiben sei. Das konnte man als erneuten Hinweis auf die derzeit hohe Bedeutung der Lohnentwicklung für die Geldpolitik der EZB verstehen.

Zinssenkungen seien daher noch nicht diskutiert worden, so Lagarde weiter. Man habe lediglich begonnen, eine Lockerung der restriktiven Haltung zu diskutieren. (Das kann man als einen weiteren kleinen Schritt zur Vorbereitung der Märkte auf zukünftige Zinsschritte werten.) Für eine konkrete Entscheidung brauche es in den nächsten Monaten aber noch mehr Daten um zuversichtlich hinsichtlich der Zielerreichung bei der Inflation zu sein. Im Juni werde man weit mehr Daten haben, so Lagarde. Und Letzteres war ein relativ klarer Hinweis auf eine abwartende Haltung bis zu diesem Sitzungstermin.