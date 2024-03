Der Bitcoin hat am Montagmorgen ein neues Allzeithoch von 71.343 US-Dollar pro Token erreicht. Dies geht aus Daten des Branchenportals CoinMarketCap hervor. Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt steht aktuell knapp 2,5 Prozent im Plus (09:00 Uhr).

Bereits am vergangenen Freitag war der Bitcoin erstmals über die Marke von 70.000 Dollar geklettert, dann aber wieder auf 66.264 US-Dollar gefallen.



Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum, BNB, Solana und XRP haben in letzter Zeit deutlich zugelegt. Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,67 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise 2,82 Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.